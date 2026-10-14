Żółwie zielone przeszły ze statusu gatunku zagrożonego wyginięciem do kategorii „najmniejszej troski” w globalnych ocenach ochrony przyrody. Do odbudowy gatunku przyczyniły się dziesięciolecia przenoszenia lęgów jaj, ochrony obszarów morskich i zakazów handlu, w tym działania realizowane w Malezji. O zmianie statusu w ubiegłym roku poinformowała Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody, pisze The Japan Times.

Rezultat wieloletniej ochrony

Malezyjska ekspertka od żółwi Juanita Joseph, profesorka Universiti Malaysia Sabah, powiedziała, że nie spodziewała się zobaczyć takiego statusu tego gatunku. Prowadzi badania genetyczne żółwi i współpracowała z lokalnymi społecznościami, w tym przekonała swojego ojca, by przestał spożywać żółwie jaja.

Jednocześnie odbudowa jest nierównomierna: niektóre regionalne populacje żółwi zielonych nadal są zagrożone wyginięciem i kurczą się. Wszystkie pozostałe sześć gatunków żółwi morskich ma status narażonych lub krytycznie zagrożonych wyginięciem, z wyjątkiem żółwia płaskogrzbietego, którego status pozostaje niejasny z powodu braku danych.

Żółwie są pozyskiwane dla mięsa i pancerzy, giną również w sieciach rybackich. Szkodzą im zabudowa i zanieczyszczenie plaż lęgowych oraz żerowisk. Zmiana klimatu wpływa także na proporcje płci potomstwa, ponieważ temperatura determinuje rozwój płci w jajach.

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Przykład Sabahu

W malezyjskim stanie Sabah, na Wyspach Żółwich, liczba gniazd żółwi zielonych od lat 70. wzrosła trzykrotnie — do ponad 20 tysięcy rocznie. Wyspy są chronione od 1977 roku, a w Sabahu w 1997 roku zakazano spożywania mięsa i jaj żółwi.

Na wyspie Omadal kobieca spółdzielnia od 2012 roku przenosi jaja z plaż do inkubatora, chroniąc je przed drapieżnikami i kłusownikami. Zespół 20 członkiń przeznacza na ochronę żółwi 10% dochodów z produkcji pamiątek i cateringu.

Genetyczne śledzenie populacji

WWF-Malezja stworzyła Shellbank — pierwszą na świecie globalną bazę danych DNA żółwi. Próbki tkanek i pancerzy pomagają śledzić pochodzenie zwierząt, a także wykrywać źródła nielegalnego handlu. Badania te ustaliły między innymi, że żółwie żerujące w niektórych rejonach Malezji pochodzą z Mikronezji.

Według WWF-Malezja tylko jedno na tysiąc piskląt dożywa dojrzałości płciowej w wieku około 20 lat. Pierwsze około dziesięć lat życia żółwie spędzają na otwartym oceanie — ten słabo zbadany okres naukowcy nazywają „utraconymi latami”.

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