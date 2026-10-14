Зелені черепахи отримали статус найменшого ризику — The Japan Times

Зелені морські черепахи перейшли зі статусу виду, що перебуває під загрозою зникнення, до категорії «найменший ризик» у глобальних природоохоронних оцінках. Відновленню виду сприяли десятиліття перенесення кладок яєць, охорони морських територій і заборон на торгівлю, зокрема заходи, які реалізують у Малайзії. Про зміну статусу торік повідомив Міжнародний союз охорони природи, пише The Japan Times.

Результат багаторічної охорони

Експертка з черепах із Малайзії Хуаніта Джозеф, професорка Університету Малайзії Сабах, розповіла, що не очікувала побачити такий статус виду. Вона проводить генетичні дослідження черепах і працювала з місцевими громадами, зокрема переконала свого батька відмовитися від споживання черепашачих яєць.

Водночас відновлення є нерівномірним: деякі регіональні популяції зелених черепах досі перебувають під загрозою зникнення та скорочуються. Усі шість інших видів морських черепах мають статус уразливих або перебувають під критичною загрозою зникнення, за винятком плоскоспинної черепахи, статус якої лишається неясним через брак даних.

Черепах добувають заради м’яса та панцирів, вони також гинуть у рибальських сітях. Їм шкодять забудова й забруднення пляжів для гніздування та місць живлення. Зміна клімату впливає і на співвідношення статей потомства, оскільки температура визначає розвиток статі в яйцях.

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Приклад Сабаху

У штаті Сабах на Малайзійських Черепашачих островах кількість гнізд зелених черепах від 1970-х років зросла втричі — до понад 20 тисяч на рік. Острови охороняють із 1977 року, а у Сабаху 1997 року заборонили споживання черепашачого м’яса та яєць.

На острові Омадал жіночий кооператив із 2012 року переносить яйця з пляжів до інкубатора, захищаючи їх від хижаків і браконьєрів. Команда з 20 учасниць спрямовує на охорону черепах 10% доходу від виробництва сувенірів і кейтерингу.

Генетичне відстеження популяцій

WWF-Малайзія створила Shellbank — першу у світі глобальну ДНК-базу даних черепах. Зразки тканин і панцирів допомагають простежувати походження тварин, а також виявляти джерела незаконної торгівлі. Такі дослідження, зокрема, встановили, що черепахи, які живляться в деяких районах Малайзії, походять із Мікронезії.

За даними WWF-Малайзія, лише одне з тисячі дитинчат доживає до статевої зрілості приблизно у 20-річному віці. Перші близько десяти років життя черепахи проводять у відкритому океані — цей малодосліджений період науковці називають «втраченими роками».

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