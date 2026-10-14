绿海龟获评“无危”——《日本时报》

在全球自然保护评估中，绿海龟已从濒危物种转为“无危”类别。数十年来转移卵巢、保护海洋区域以及实施贸易禁令等措施推动了该物种的恢复，其中包括马来西亚实施的措施。国际自然保护联盟去年宣布了这一状态变化，《日本时报》报道。

长期保护的成果

马来西亚海龟专家、马来西亚沙巴大学教授胡安妮塔·约瑟夫表示，她没想到会看到该物种获得这样的状态。她开展海龟遗传学研究，并与当地社区合作，其中包括说服自己的父亲不再食用海龟蛋。

与此同时，恢复并不均衡：一些绿海龟区域种群仍处于濒危状态且数量正在下降。其余六种海龟均被列为易危或极危，唯独平背海龟因数据不足，其状态仍不明确。

海龟因肉和龟甲而被捕捞，也会死于渔网。筑巢海滩和觅食地的开发及污染会对它们造成伤害。气候变化也会影响后代的性别比例，因为温度决定卵中性别的发育。

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沙巴的案例

在马来西亚沙巴州的海龟群岛，自20世纪70年代以来，绿海龟巢穴数量增长了三倍，达到每年超过2万个。该群岛自1977年起受到保护，沙巴州则于1997年禁止食用海龟肉和海龟蛋。

在奥马达尔岛，一个女性合作社自2012年起将海滩上的海龟蛋转移到孵化器中，以保护它们免受捕食者和偷猎者的侵害。由20名成员组成的团队将纪念品制作和餐饮收入的10%用于保护海龟。

种群的遗传追踪

WWF马来西亚创建了Shellbank，这是全球首个海龟DNA数据库。组织和龟甲样本有助于追踪动物来源，并识别非法贸易的来源。这类研究尤其发现，在马来西亚部分地区觅食的海龟来自密克罗尼西亚。

据WWF马来西亚称，每1000只幼龟中只有1只能活到约20岁时的性成熟期。海龟生命最初约十年在开放海洋中度过——科学家将这一研究不足的时期称为“失落的岁月”。

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