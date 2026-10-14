Зелёные черепахи получили статус наименьшего риска — The Japan Times

Зелёные морские черепахи перешли из статуса вида, находящегося под угрозой исчезновения, в категорию «наименьший риск» в глобальных природоохранных оценках. Восстановлению вида способствовали десятилетия переноса кладок яиц, охраны морских территорий и запретов на торговлю, в том числе меры, реализуемые в Малайзии. О смене статуса в прошлом году сообщил Международный союз охраны природы, пишет The Japan Times.

Результат многолетней охраны

Малайзийская специалистка по черепахам Хуанита Джозеф, профессор Университета Малайзии Сабах, рассказала, что не ожидала увидеть такой статус вида. Она проводит генетические исследования черепах и работала с местными общинами, в частности убедила своего отца отказаться от употребления черепашьих яиц.

В то же время восстановление неравномерно: некоторые региональные популяции зелёных черепах по-прежнему находятся под угрозой исчезновения и сокращаются. Все остальные шесть видов морских черепах имеют статус уязвимых или находятся под критической угрозой исчезновения, за исключением плоскоспинной черепахи, статус которой остаётся неясным из-за недостатка данных.

Черепах добывают ради мяса и панцирей, они также гибнут в рыболовных сетях. Им вредят застройка и загрязнение гнездовых пляжей и мест кормления. Изменение климата влияет и на соотношение полов потомства, поскольку температура определяет развитие пола в яйцах.

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Пример Сабаха

В малайзийском штате Сабах на Черепашьих островах число гнёзд зелёных черепах с 1970-х годов выросло втрое — до более чем 20 тысяч в год. Острова охраняются с 1977 года, а в Сабахе в 1997 году запретили употребление черепашьего мяса и яиц.

На острове Омадал женский кооператив с 2012 года переносит яйца с пляжей в инкубатор, защищая их от хищников и браконьеров. Команда из 20 участниц направляет на охрану черепах 10% дохода от производства сувениров и кейтеринга.

Генетическое отслеживание популяций

WWF-Малайзия создала Shellbank — первую в мире глобальную базу данных ДНК черепах. Образцы тканей и панцирей помогают отслеживать происхождение животных, а также выявлять источники незаконной торговли. Такие исследования, в частности, установили, что черепахи, кормящиеся в некоторых районах Малайзии, происходят из Микронезии.

По данным WWF-Малайзия, лишь один из тысячи детёнышей доживает до половой зрелости примерно в 20-летнем возрасте. Первые около десяти лет жизни черепахи проводят в открытом океане — этот малоизученный период учёные называют «потерянными годами».

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