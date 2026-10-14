W Polsce minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zdecydował o natychmiastowym odsunięciu od obowiązków służbowych sędziów Michała Lasoty, Piotra Schaba i Przemysława W. Radzika. Jak informuje RMF24, w Ministerstwie Sprawiedliwości oświadczono, że decyzja jest związana z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przez nich czynów zabronionych przez prawo, a także z potrzebą ochrony autorytetu sądu i ważnych interesów służby.

Odsunięcie będzie obowiązywać do miesiąca

Zarządzenia o natychmiastowej przerwie w wykonywaniu obowiązków służbowych wydano na podstawie wniosków Prokuratury Krajowej Polski o podjęcie decyzji, które umożliwiłyby pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności karnej.

Odsunięcie będzie obowiązywać do czasu wydania decyzji przez sąd dyscyplinarny, jednak nie dłużej niż miesiąc. W Ministerstwie Sprawiedliwości podkreślono, że środek ten nie oznacza ustalenia winy sędziów i ma zapewnić ochronę autorytetu sądu.

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Co deklaruje ministerstwo

W resorcie oświadczono, że Michał Lasota może być podejrzewany o przekroczenie uprawnień. Według ministerstwa po odwołaniu go w lipcu 2025 roku ze stanowiska zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych twierdził on, że nadal zajmuje to stanowisko, i wykonywał czynności należące do jego kompetencji.

W odniesieniu do Piotra Schaba ministerstwo poinformowało o analogicznej sytuacji: miał on zignorować odwołanie ze stanowiska rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i nadal działać tak, jakby odwołania nie było. Według resortu Przemysław W. Radzik może odpowiadać między innymi za ukrywanie materiałów postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów oraz ich bezpodstawne wszczynanie. Ministerstwo twierdzi również, że po odwołaniu w ubiegłym roku deklarował on zachowanie stanowiska zastępcy rzecznika dyscyplinarnego.

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