Міністр юстиції Польщі Журек усунув трьох суддів від обов’язків — RMF24

У Польщі міністр юстиції Вальдемар Журек вирішив негайно усунути від службових обов’язків суддів Міхала Ласоту, Пьотра Шаба та Пшемислава В. Радзика. Як повідомляє RMF24, у Міністерстві юстиції заявили, що рішення пов’язане з обґрунтованою підозрою у вчиненні ними заборонених законом діянь, а також потребою захистити авторитет суду й важливі інтереси служби.

Відсторонення діятиме до місяця

Розпорядження про негайну перерву у виконанні службових обов’язків видали на підставі клопотань Національної прокуратури Польщі про ухвалення рішень, які дозволили б притягнути суддів до кримінальної відповідальності.

Відсторонення триватиме до ухвалення рішення дисциплінарним судом, але не довше ніж один місяць. У Міністерстві юстиції наголосили, що цей захід не означає встановлення вини суддів і має забезпечити захист авторитету суду.

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Що заявляє міністерство

У відомстві заявили, що Міхал Ласота може підозрюватися у перевищенні повноважень. За версією міністерства, після звільнення з посади заступника дисциплінарного уповноваженого суддів загальних судів у липні 2025 року він стверджував, що й надалі обіймає цю посаду, та виконував дії, віднесені до її повноважень.

Щодо Пьотра Шаба міністерство повідомило про аналогічну ситуацію: він нібито проігнорував звільнення з посади дисциплінарного уповноваженого суддів загальних судів і продовжував діяти так, ніби звільнення не було. За даними відомства, Пшемислав В. Радзик може відповідати, зокрема, за приховування матеріалів дисциплінарних проваджень щодо суддів та їхнє безпідставне відкриття. Міністерство також стверджує, що після звільнення торік він заявляв про збереження посади заступника дисциплінарного уповноваженого.

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