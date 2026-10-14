В Польше министр юстиции Вальдемар Журек решил немедленно отстранить от служебных обязанностей судей Михала Ласоту, Петра Шаба и Пшемыслава В. Радзика. Как сообщает RMF24, в Министерстве юстиции заявили, что решение связано с обоснованным подозрением в совершении ими запрещённых законом деяний, а также с необходимостью защитить авторитет суда и важные интересы службы.

Отстранение будет действовать до месяца

Распоряжения о немедленном перерыве в исполнении служебных обязанностей были выданы на основании ходатайств Национальной прокуратуры Польши о принятии решений, которые позволили бы привлечь судей к уголовной ответственности.

Отстранение будет действовать до принятия решения дисциплинарным судом, но не дольше одного месяца. В Министерстве юстиции подчеркнули, что эта мера не означает установления вины судей и должна обеспечить защиту авторитета суда.

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Что заявляет министерство

В ведомстве заявили, что Михал Ласота может подозреваться в превышении полномочий. По версии министерства, после увольнения с должности заместителя дисциплинарного уполномоченного судей судов общей юрисдикции в июле 2025 года он утверждал, что по-прежнему занимает эту должность, и выполнял действия, относящиеся к её полномочиям.

Относительно Петра Шаба министерство сообщило об аналогичной ситуации: он якобы проигнорировал увольнение с должности дисциплинарного уполномоченного судей судов общей юрисдикции и продолжал действовать так, будто увольнения не было. По данным ведомства, Пшемыслав В. Радзик может отвечать, в частности, за сокрытие материалов дисциплинарных производств в отношении судей и их безосновательное открытие. Министерство также утверждает, что после увольнения в прошлом году он заявлял о сохранении должности заместителя дисциплинарного уполномоченного.

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