В Израиле посол США Майк Хакаби встретился с главой партии «Яшар» и бывшим начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкотом. По данным KAN News, они обсудили вопросы безопасности, в частности напряженность на Западном берегу, насилие со стороны поселенцев и ситуацию в секторе Газа.

Встречу подтвердил источник

О переговорах в среду сообщила Jerusalem Post со ссылкой на KAN News. Источник, знакомый с ходом встречи, подтвердил изданию, что она состоялась, и отметил, что стороны также рассмотрели ряд других тем.

Партия «Яшар» не прокомментировала встречу после запроса KAN. По информации вещателя, переговоры изначально не разглашались, и известно лишь об участии в них Хакаби и Айзенкота.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Встречу с Нетаньяху отменили

В то же время отдельную встречу Хакаби с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отменили в последний момент, сообщил KAN. Новую дату еще не назначили.

По данным KAN, американский посол отметил, что эта встреча не имела отношения к вопросам безопасности. Хакаби заявил, что ее перенесут, когда это будет удобно по графикам, а предположения об ином характере события назвал ложными. По его словам, речь шла о дружеской социальной встрече с женами.

Читай нас в