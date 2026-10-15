W Izraelu ambasador USA Mike Huckabee spotkał się z Gadim Eisenkotem, przewodniczącym partii Jaszar i byłym szefem Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela. Według KAN News rozmawiali o kwestiach bezpieczeństwa, w tym o napięciach na Zachodnim Brzegu, przemocy ze strony osadników i sytuacji w Strefie Gazy.

Spotkanie potwierdziło źródło

O rozmowach w środę poinformował Jerusalem Post, powołując się na KAN News. Źródło zaznajomione z przebiegiem spotkania potwierdziło gazecie, że się ono odbyło, i zaznaczyło, że strony omówiły również szereg innych tematów.

Partia Jaszar nie skomentowała spotkania po zapytaniu KAN. Według nadawcy rozmowy początkowo nie zostały ujawnione, a wiadomo jedynie, że uczestniczyli w nich Huckabee i Eisenkot.

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Spotkanie z Netanjahu odwołano

Jednocześnie odrębne spotkanie Huckabee z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu zostało odwołane w ostatniej chwili, poinformował KAN. Nowego terminu jeszcze nie wyznaczono.

Według KAN amerykański ambasador zaznaczył, że to spotkanie nie miało związku z kwestiami bezpieczeństwa. Huckabee oświadczył, że zostanie ono przełożone, gdy będzie to dogodne dla harmonogramów, a sugestie dotyczące innego charakteru wydarzenia nazwał fałszywymi. Jak powiedział, chodziło o przyjacielskie spotkanie towarzyskie z żonami.

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