Президент США Дональд Трамп во время митинга в Аризоне заявил, что людей, раскрывших СМИ время запланированного удара по Ирану, следует расстрелять. По данным Anadolu Agency, он также утверждал, что отменил операцию после того, как сведения о ее времени попали в СМИ.

Заявления об утечке

Трамп сказал, что раньше за утечки якобы расстреливали. Он также заявил, что причастные к утечке должны попасть в тюрьму. По его словам, The New York Times и CNN опубликовали данные о вылете из Миссури в 12:07 и о времени прибытия.

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Ход операции

По словам президента США, для операции направили малозаметные бомбардировщики B-2, чтобы убедиться, что у Ирана нет ядерного оружия. Он утверждал, что Иран ожидал эти самолеты.

Трамп заявил, что через два дня операция все же состоялась в то же время. По его словам, это был единственный момент, когда иранская сторона не ожидала операции. Он оскорбительно назвал людей, допускающих утечки, и сказал, что с ними следует действовать очень жестко.

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