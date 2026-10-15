Prezydent USA Donald Trump podczas wiecu w Arizonie oświadczył, że ludzie, którzy ujawnili mediom czas planowanego ataku na Iran, powinni zostać rozstrzelani. Według Anadolu Agency, twierdził również, że odwołał operację po tym, jak informacje o jej czasie trafiły do mediów.

Oświadczenia dotyczące wycieku

Trump powiedział, że wcześniej za wycieki rzekomo rozstrzeliwano. Oświadczył również, że osoby zamieszane w wyciek powinny trafić do więzienia. Według niego „The New York Times” i CNN opublikowały dane o wylocie z Missouri o 12:07 oraz o czasie przylotu.

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Przebieg operacji

Według prezydenta USA do operacji skierowano bombowce B-2 o obniżonej wykrywalności, aby upewnić się, że Iran nie ma broni jądrowej. Twierdził, że Iran oczekiwał tych samolotów.

Trump oświadczył, że dwa dni później operacja mimo wszystko odbyła się o tej samej porze. Według niego był to jedyny moment, gdy strona irańska nie spodziewała się operacji. Obraźliwie nazwał osoby dopuszczające wycieki i powiedział, że należy postępować z nimi bardzo surowo.

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