波兰司法部长若雷克暂停三名法官履职——RMF24

在波兰，司法部长瓦尔德马尔·若雷克决定立即暂停法官米哈乌·拉索塔、皮奥特尔·沙布和普热梅斯瓦夫·W·拉吉克履行公务。据RMF24报道，司法部表示，该决定与有合理理由怀疑他们实施了法律禁止的行为有关，同时也是为了维护法院权威和重要的公务利益。

暂停期最长为一个月

立即暂停履行公务的命令，是根据波兰国家检察院提出的申请作出的，该申请旨在作出允许追究这些法官刑事责任的决定。

暂停将持续至纪律法院作出决定时止，但不超过一个月。司法部强调，这项措施并不意味着已认定法官有罪，其目的是确保维护法院的权威。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

司法部的说法

该部门表示，米哈乌·拉索塔可能涉嫌越权。司法部称，在2025年7月被免去普通法院法官纪律专员副职后，他声称自己仍担任该职务，并实施了属于该职务权限范围内的行为。

关于皮奥特尔·沙布，司法部报告了类似情况：据称，他无视自己被免去普通法院法官纪律专员职务，并继续行事，仿佛免职并未发生。该部门称，普热梅斯瓦夫·W·拉吉克可能尤其要为隐瞒涉及法官的纪律程序材料及无根据地启动这些程序负责。司法部还称，在去年被免职后，他曾表示自己保留了纪律专员副职。

关注我们在