FIFA, której siedziba znajduje się w Zurychu w Szwajcarii, może zaoferować swoim członkom fundusz w wysokości 6,35 mld dolarów na rozwój piłki nożnej w kolejnym czteroletnim cyklu. Inicjatywa przewiduje zwiększenie wypłat dla każdej krajowej federacji do 25 mln dolarów, informuje Asharq Al-Awsat, powołując się na źródła Associated Press oraz list, z którym zapoznała się agencja.

Wypłaty dla federacji i konfederacji

Plan ma objąć 211 federacji członkowskich FIFA, konfederacje kontynentalne oraz innych uczestników systemu piłkarskiego. Wcześniej zakładano, że każda krajowa federacja otrzyma po 10 mln dolarów w ciągu czterech lat.

Według dwóch rozmówców AP FIFA planuje przeznaczyć na program ponad 3,5 mld dolarów ze swoich rezerw finansowych. Propozycja przewiduje również po 99 mln dolarów dla każdej z sześciu konfederacji kontynentalnych.

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Rozpatrzenie w FIFA

Prezydent FIFA Gianni Infantino 28 września wysłał list z planem do szefów sześciu konfederacji. Oczekuje się, że propozycja zostanie ostatecznie uzgodniona na najbliższym posiedzeniu Rady FIFA, a w marcu przedstawiona Kongresowi organizacji do zatwierdzenia.

W liście Infantino zaznaczył, że stanowiska konfederacji wykazały szeroką zgodę co do tego, iż sukces finansowy FIFA powinien służyć piłce nożnej i wszystkim 211 federacjom członkowskim. FIFA szacuje, że dochody organizacji w cyklu 2022–2026 wyniosą około 15 mld dolarów, między innymi dzięki męskim mistrzostwom świata, których gospodarzami były Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk.

Infantino, który kieruje FIFA od 2016 roku, zamierza ubiegać się o reelekcję w przyszłym roku. Propozycja pojawiła się w czasie, gdy europejscy działacze piłkarscy poszukują kandydata, który mógłby spróbować odsunąć go od stanowiska prezydenta FIFA.

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