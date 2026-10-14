Prezydent Egiptu Abdel Fattah as-Sisi oświadczył 14 października, że nie ma planów zmiany konstytucji kraju. Jednocześnie podkreślił, że wyłącznie Egipcjanie zdecydują o losie wszelkich takich inicjatyw. Jak informuje The National, oświadczenie padło podczas transmitowanego w telewizji spotkania z członkami rządu i oficerami armii.

Wezwania do pozostania po 2030 roku

Komentarz as-Sisiego padł wśród publicznych wezwań części jego zwolenników, aby pozostał na stanowisku po zakończeniu ostatniej kadencji prezydenckiej w 2030 roku. Według publikacji wezwania takie pochodziły od lojalnych wobec niego polityków i powiązanych z rządem kont w mediach społecznościowych.

As-Sisi sprawuje władzę od 2014 roku. Jeśli jego obecna kadencja zakończy się w 2030 roku, będzie stał na czele kraju przez 16 lat. Jego oświadczenie było pierwszym publicznym komentarzem dotyczącym możliwych nowych zmian w konstytucji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Poprawki konstytucyjne z 2019 roku

Konstytucję Egiptu przyjęto w ogólnokrajowym referendum w 2014 roku, trzy lata po obaleniu Hosniego Mubaraka w wyniku ludowego powstania. Przed wprowadzeniem poprawek przewidywała ona nie więcej niż dwie czteroletnie kadencje prezydenckie.

Zmiany zatwierdzone w referendum w 2019 roku utrzymały ograniczenie do dwóch kadencji, ale wydłużyły każdą z nich do sześciu lat. Ustanowiły również, że pierwsza z dwóch kadencji as-Sisiego rozpoczęła się w 2018 roku, a nie w 2014 roku, kiedy po raz pierwszy został wybrany prezydentem. W wyborach w 2023 roku zwyciężył, uzyskując 89,6% głosów.

Czytaj nas na