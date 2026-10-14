Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 14 октября заявил, что планов менять Конституцию страны нет. В то же время он подчеркнул, что только египтяне будут решать судьбу любых таких инициатив. Как сообщает The National, заявление прозвучало во время телевизионной встречи с членами правительства и офицерами армии.

Призывы остаться после 2030 года

Комментарий ас-Сиси прозвучал на фоне публичных призывов некоторых его сторонников остаться в должности после завершения последнего президентского срока в 2030 году. По данным издания, такие призывы исходили от лояльных ему политиков и связанных с правительством аккаунтов в социальных сетях.

Ас-Сиси находится у власти с 2014 года. Если его нынешний срок завершится в 2030 году, он будет возглавлять страну 16 лет. Его заявление стало первым публичным комментарием относительно возможных новых изменений в Конституцию.

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Конституционные поправки 2019 года

Конституция Египта была принята на общенациональном референдуме в 2014 году, через три года после свержения Хосни Мубарака в результате народного восстания. До внесения поправок она предусматривала не более двух президентских сроков продолжительностью четыре года каждый.

Изменения, одобренные на референдуме в 2019 году, сохранили ограничение в два срока, но продлили каждый из них до шести лет. Они также установили, что первый из двух сроков ас-Сиси начался в 2018 году, а не в 2014-м, когда его впервые избрали президентом. На выборах 2023 года он победил, набрав 89,6% голосов.

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