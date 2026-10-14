埃及总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西10月14日表示，没有修改该国宪法的计划。同时，他强调，只有埃及人民将决定任何此类倡议的命运。据The National报道，这一表态是在与政府成员和军队军官举行的电视会议期间作出的。

呼吁在2030年后继续留任

塞西发表上述评论之际，他的一些支持者公开呼吁他在最后一个总统任期于2030年结束后继续留任。据该媒体报道，这些呼吁来自忠于他的政治人士以及与政府有关联的社交媒体账号。

塞西自2014年以来一直掌权。如果其现任任期于2030年结束，他将领导该国16年。他的声明是首次就可能再次修改宪法作出的公开评论。

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2019年宪法修正案

埃及宪法于2014年通过全国公投获得通过，距离胡斯尼·穆巴拉克在民众起义中被推翻已有三年。在修正案出台前，宪法规定总统任期不得超过两届，每届四年。

2019年公投批准的修改保留了两届任期限制，但将每届任期延长至六年。修改还规定，塞西两个任期中的第一个始于2018年，而不是他首次当选总统的2014年。在2023年选举中，他以89.6%的得票率获胜。

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