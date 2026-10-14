Ас-Сісі заявив, що не планує змінювати Конституцію Єгипту — The National

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі 14 жовтня заявив, що планів змінювати Конституцію країни немає. Водночас він наголосив, що лише єгиптяни вирішуватимуть долю будь-яких таких ініціатив. Як повідомляє The National, заява пролунала під час телевізійної зустрічі з членами уряду та офіцерами армії.

Заклики залишитися після 2030 року

Коментар ас-Сісі пролунав на тлі публічних закликів деяких його прихильників залишитися на посаді після завершення останнього президентського терміну у 2030 році. Такі заклики, за даними видання, лунали від лояльних до нього політиків і пов’язаних з урядом акаунтів у соціальних мережах.

Ас-Сісі перебуває при владі з 2014 року. Якщо його чинний термін завершиться у 2030-му, він очолюватиме країну 16 років. Його заява стала першим публічним коментарем щодо можливих нових змін до Конституції.

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Конституційні поправки 2019 року

Конституцію Єгипту ухвалили на загальнонаціональному референдумі 2014 року, через три роки після повалення Хосні Мубарака внаслідок народного повстання. До внесення поправок вона передбачала не більш як два президентські терміни тривалістю чотири роки.

Схвалені на референдумі 2019 року зміни зберегли обмеження у два терміни, але подовжили кожен із них до шести років. Вони також встановили, що перший із двох термінів ас-Сісі почався у 2018 році, а не у 2014-му, коли його вперше обрали президентом. На виборах 2023 року він переміг, набравши 89,6% голосів.

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