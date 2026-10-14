FIFA, штаб-квартира которой расположена в Цюрихе, Швейцария, может предложить своим членам фонд объемом $6,35 млрд для развития футбола в следующем четырехлетнем цикле. Инициатива предусматривает увеличение выплат каждой национальной ассоциации до $25 млн, сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники Associated Press и письмо, с которым ознакомилось агентство.

Выплаты ассоциациям и конфедерациям

План должен охватить 211 ассоциаций-членов FIFA, континентальные конфедерации и других участников футбольной системы. Ранее предполагалось, что каждая национальная ассоциация получит по $10 млн за четыре года.

По данным двух собеседников AP, FIFA планирует направить на программу более $3,5 млрд из своих финансовых резервов. Предложение также предусматривает по $99 млн для каждой из шести континентальных конфедераций.

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Рассмотрение в FIFA

Президент FIFA Джанни Инфантино 28 сентября направил письмо с планом руководителям шести конфедераций. Ожидается, что предложение окончательно согласуют на ближайшем заседании совета FIFA, а в марте вынесут на утверждение конгресса организации.

В письме Инфантино отметил, что представления конфедераций продемонстрировали широкое согласие относительно того, что финансовый успех FIFA должен работать на футбол и все 211 ассоциаций-членов. По оценке FIFA, доход организации в цикле 2022–2026 годов составит около $15 млрд, в том числе благодаря мужскому чемпионату мира, который принимали США, Канада и Мексика.

Инфантино, который возглавляет FIFA с 2016 года, намерен баллотироваться на переизбрание в следующем году. Предложение появилось на фоне поиска европейскими футбольными руководителями кандидата, который мог бы попытаться сместить его с должности президента FIFA.

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