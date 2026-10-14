总部位于瑞士苏黎世的国际足球联合会（FIFA）可能向其成员提供一项规模为63.5亿美元的基金，用于在下一个四年周期发展足球。该倡议 предусматривает将向每个国家协会的拨款提高至2500万美元，Asharq Al-Awsat报道，消息援引美联社消息人士以及该通讯社查阅的一封信。

向协会和联合会拨款

该计划将涵盖FIFA的211个会员协会、各大洲联合会以及足球体系中的其他参与方。此前预计，每个国家协会将在四年内获得1000万美元。

据两名美联社消息人士透露，FIFA计划从其财务储备中拨出超过35亿美元用于该项目。该提案还规定，六个大洲联合会中的每一个将获得9900万美元。

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FIFA内部审议

FIFA主席詹尼·因凡蒂诺于9月28日向六个联合会的负责人发送了一封附有该计划的信函。预计该提案将在下一次FIFA理事会会议上最终敲定，并于3月提交该组织大会批准。

因凡蒂诺在信中指出，各联合会提交的意见显示，各方广泛认同FIFA的财务成功应当惠及足球以及全部211个会员协会。FIFA估计，该组织在2022年至2026年周期内的收入将约为150亿美元，其中包括得益于由美国、加拿大和墨西哥举办的男子世界杯。

自2016年以来一直领导FIFA的因凡蒂诺，打算在明年竞选连任。此项提案出台之际，欧洲足球官员正在寻找一名可能尝试将他从FIFA主席职位上拉下来的候选人。

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