FIFA може запропонувати $6,35 млрд на розвиток футболу — Asharq Al-Awsat

FIFA, штаб-квартира якої розташована в Цюриху, Швейцарія, може запропонувати своїм членам фонд обсягом $6,35 млрд для розвитку футболу в наступному чотирирічному циклі. Ініціатива передбачає збільшення виплат кожній національній асоціації до $25 млн, повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на джерела Associated Press і лист, із яким ознайомилося агентство.

Виплати асоціаціям і конфедераціям

План має охопити 211 асоціацій-членів FIFA, континентальні конфедерації та інших учасників футбольної системи. Раніше передбачалося, що кожна національна асоціація отримає по $10 млн за чотири роки.

За даними двох співрозмовників AP, FIFA планує спрямувати на програму понад $3,5 млрд зі своїх фінансових резервів. Пропозиція також передбачає по $99 млн для кожної з шести континентальних конфедерацій.

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Розгляд у FIFA

Президент FIFA Джанні Інфантіно 28 вересня надіслав лист із планом керівникам шести конфедерацій. Очікується, що пропозицію остаточно узгодять на найближчому засіданні ради FIFA, а в березні винесуть на затвердження конгресу організації.

У листі Інфантіно зазначив, що подання конфедерацій засвідчили широку згоду щодо того, що фінансовий успіх FIFA має працювати на футбол і всі 211 асоціацій-членів. За оцінкою FIFA, дохід організації у циклі 2022–2026 років становитиме близько $15 млрд, зокрема завдяки чоловічому чемпіонату світу, який приймали США, Канада та Мексика.

Інфантіно, який очолює FIFA з 2016 року, має намір балотуватися на переобрання наступного року. Пропозиція з’явилася на тлі пошуку європейськими футбольними керівниками кандидата, який міг би спробувати усунути його з посади президента FIFA.

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