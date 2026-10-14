Chorwacja przekazała stolicom państw UE listę warunków, które Czarnogóra musi spełnić, aby uzyskać poparcie Zagrzebia na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Jak podaje Interia, powołując się na Radio Swoboda i źródła dyplomatyczne, dokument wskazuje, że kluczowe nierozstrzygnięte kwestie muszą zostać uregulowane.

Kwestie wojny z lat 90.

Większość żądań dotyczy skutków wojny z lat 90. i należy do 23. rozdziału negocjacji akcesyjnych z UE — „Wymiar sprawiedliwości i prawa podstawowe”. W szczególności Zagrzeb domaga się uregulowania kwestii związanych z obozem dla chorwackich jeńców w Morinju niedaleko Kotoru, który armia jugosłowiańska prowadziła podczas wojny w Chorwacji.

Strona chorwacka domaga się odszkodowań dla osób przetrzymywanych w obozie, należytej opieki nad tablicą pamiątkową ku czci ofiar, a także zmiany nazwy basenu w Kotorze. Według Zagrzebia obiekt nazwano imieniem piłkarza wodnego, który był strażnikiem w Morinju.

Wśród innych żądań są ustalenie losu 14 obywateli Chorwacji, którzy zaginęli podczas wojny, ściganie zbrodniarzy wojennych oraz uregulowanie praw majątkowych chorwackich rodzin.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Statek Jadran i spory graniczne

Kolejne dwa warunki Chorwacji należą do 31. rozdziału negocjacyjnego, obejmującego politykę zagraniczną, bezpieczeństwo i obronę. Zagrzeb domaga się zwrotu szkolnego żaglowca Jadran, który znajduje się w Czarnogórze od 1991 roku, lecz który, zdaniem Chorwacji, powinien do niej należeć. Strona chorwacka oczekuje także uregulowania sporów granicznych.

Wsparcie Polski

Prezydent Polski Karol Nawrocki podczas spotkania z prezydentem Czarnogóry Jakovem Milatoviciem oświadczył, że Warszawa zdecydowanie popiera europejskie aspiracje Czarnogóry i jest gotowa dzielić się doświadczeniem w zakresie integracji europejskiej. Nazwał przystąpienie kraju do UE w 2028 roku ambitnym, ale osiągalnym celem, pod warunkiem utrzymania wysokiego tempa reform i spełnienia wszystkich kryteriów członkostwa.

Według publikacji Czarnogóra tymczasowo zamknęła 21 rozdziałów negocjacyjnych, a kolejnych 12 oczekuje na zamknięcie. Przystąpienie nowego państwa do UE wymaga jednomyślnej zgody wszystkich 27 państw członkowskich na kluczowych etapach procesu.

Czytaj nas na