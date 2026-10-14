克罗地亚已向欧盟成员国首都提交一份条件清单，黑山必须满足这些条件，才能获得萨格勒布对其加入欧盟进程的支持。据Interia报道，援引自由欧洲电台/自由电台和外交消息人士的说法，该文件指出，关键的未解决问题必须得到解决。

20世纪90年代战争相关问题

大多数要求涉及20世纪90年代战争的后果，属于欧盟入盟谈判第23章“司法与基本权利”的范畴。具体而言，萨格勒布要求解决与科托尔附近莫林伊克罗地亚战俘营有关的问题；南斯拉夫军队在克罗地亚战争期间运营了该营地。

克罗地亚方面要求为曾被关押在该营地的人提供赔偿，妥善维护纪念受害者的纪念牌匾，并为科托尔的一座游泳池更名。按照萨格勒布的说法，该设施以一名曾在莫林伊担任警卫的水球运动员命名。

其他要求包括查明14名在战争期间失踪的克罗地亚公民的命运、追究战犯责任，以及解决克罗地亚家庭的财产权问题。

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Jadran号船只与边界争端

克罗地亚另外两项条件属于涵盖外交政策、安全与防务的第31章谈判内容。萨格勒布要求归还训练帆船Jadran号；该船自1991年以来一直位于黑山，但克罗地亚认为它应归属克罗地亚。克罗地亚方面还期待解决边界争端。

波兰的支持

波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基在与黑山总统雅科夫·米拉托维奇会晤时表示，华沙坚定支持黑山的欧洲愿望，并准备分享欧洲一体化经验。他称，该国在2028年加入欧盟是一个雄心勃勃但可以实现的目标，前提是保持高水平的改革速度并满足所有成员资格标准。

据该媒体报道，黑山已暂时关闭21个谈判章节，另有12个等待关闭。新国家加入欧盟需要在程序关键阶段获得全部27个成员国的一致同意。

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