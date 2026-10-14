Хорватия передала столицам государств ЕС перечень условий, которые Черногория должна выполнить для получения поддержки Загреба на пути к членству в Европейском союзе. Как сообщает Interia со ссылкой на Радио Свобода и дипломатические источники, в документе говорится, что ключевые неурегулированные вопросы должны быть решены.

Вопросы войны 1990-х годов

Большинство требований касается последствий войны 1990-х годов и относится к 23-й главе переговоров о вступлении в ЕС — «Правосудие и основные права». В частности, Загреб требует урегулировать вопросы, связанные с лагерем для хорватских пленных в Морине близ Котора, который югославская армия содержала во время войны в Хорватии.

Хорватская сторона добивается компенсаций для людей, содержавшихся в лагере, надлежащего ухода за мемориальной табличкой в честь жертв, а также переименования бассейна в Которе. По версии Загреба, объект назвали в честь ватерполиста, который был охранником в Морине.

Среди других требований — выяснение судьбы 14 граждан Хорватии, пропавших без вести во время войны, преследование военных преступников и урегулирование имущественных прав хорватских семей.

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Корабль Jadran и пограничные споры

Еще два условия Хорватии относятся к 31-й переговорной главе, которая охватывает внешнюю политику, безопасность и оборону. Загреб требует вернуть учебный парусник Jadran, находящийся в Черногории с 1991 года, но который, по мнению Хорватии, должен принадлежать ей. Хорватская сторона также ожидает урегулирования пограничных споров.

Поддержка Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий во время встречи с президентом Черногории Яковом Милатовичем заявил, что Варшава решительно поддерживает европейские стремления Черногории и готова делиться опытом евроинтеграции. Он назвал вступление страны в ЕС в 2028 году амбициозной, но достижимой целью при условии сохранения высоких темпов реформ и выполнения всех критериев членства.

По данным издания, Черногория временно закрыла 21 переговорную главу, еще 12 ожидают закрытия. Для вступления нового государства в ЕС требуется единогласное согласие всех 27 стран-членов на ключевых этапах процесса.

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