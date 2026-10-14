Хорватія висунула Чорногорії умови для підтримки вступу до ЄС — Interia

Хорватія передала столицям держав ЄС перелік умов, які Чорногорія має виконати для отримання підтримки Загреба на шляху до членства в Євросоюзі. Як повідомляє Interia з посиланням на Радіо Свобода та дипломатичні джерела, у документі йдеться, що ключові неврегульовані питання мають бути розв’язані.

Питання війни 1990-х років

Більшість вимог стосується наслідків війни 1990-х років і належить до 23-го розділу переговорів про вступ до ЄС — «Правосуддя та основні права». Зокрема, Загреб вимагає врегулювати питання, пов’язані з табором для хорватських полонених у Морині поблизу Котора, який югославська армія утримувала під час війни в Хорватії.

Хорватська сторона домагається компенсацій для людей, яких утримували в таборі, належного догляду за меморіальною табличкою на честь жертв, а також перейменування басейну в Которі. За версією Загреба, об’єкт назвали на честь ватерполіста, який був охоронцем у Морині.

Серед інших вимог — з’ясування долі 14 громадян Хорватії, які зникли під час війни, переслідування воєнних злочинців та врегулювання майнових прав хорватських родин.

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Корабель Jadran і прикордонні спори

Ще дві умови Хорватії належать до 31-го переговорного розділу, що охоплює зовнішню політику, безпеку й оборону. Загреб вимагає повернення навчального вітрильного корабля Jadran, який перебуває в Чорногорії з 1991 року, але який, на думку Хорватії, має належати їй. Також хорватська сторона очікує врегулювання прикордонних спорів.

Підтримка Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький під час зустрічі з президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем заявив, що Варшава рішуче підтримує європейські прагнення Чорногорії та готова ділитися досвідом євроінтеграції. Він назвав вступ країни до ЄС у 2028 році амбітною, але досяжною метою за умови збереження високого темпу реформ і виконання всіх критеріїв членства.

За даними видання, Чорногорія тимчасово закрила 21 переговорний розділ, ще 12 очікують на закриття. Для вступу нової держави до ЄС потрібна одностайна згода всіх 27 країн-членів на ключових етапах процесу.

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