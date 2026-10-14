Kenia, Tanzania i Uganda opracowują wspólny system wizowy dla kibiców piłkarskich, którzy będą uczestniczyć w Pucharze Narodów Afryki 2027. Poinformowała o tym przewodnicząca Rady Ministrów Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej Rebecca Alitwala Kadaga podczas inspekcji stadionu Arusha Pamoja AFCON w Aruszy w Tanzanii, pisze Premium Times Nigeria.

Specjalne zasady dla kibiców

Kadaga, która jest również pierwszą wicepremier Ugandy i minister ds. Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej, oświadczyła, że trzy kraje-gospodarze pracują nad specjalnymi ramami wizowymi. Mają one ułatwić kibicom przekraczanie granic podczas turnieju.

Jak powiedziała, proponowany mechanizm umożliwi fanom udział w meczach w różnych krajach, a także odwiedzanie miejsc turystycznych. Kadaga zaznaczyła, że może to stworzyć możliwości biznesowe dla hoteli, touroperatorów, przewoźników i innych przedsiębiorstw z sektora usług.

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Przygotowania do turnieju

Członek Wschodnioafrykańskiego Zgromadzenia Ustawodawczego Abdallah Makame zaznaczył, że skuteczność systemu będzie zależeć od ostatecznych wymogów wizowych oraz od tego, jak efektywnie będą one stosowane na przejściach granicznych.

Podczas inspekcji delegację poinformowano, że budowa stadionu Arusha Pamoja AFCON, który ma pomieścić około 32 500 widzów, osiągnęła 95% zaawansowania. Kenia, Tanzania i Uganda wspólnie zorganizują 36. Puchar Narodów Afryki od 19 czerwca do 17 lipca 2027 roku. Będzie to pierwszy przypadek organizacji turnieju jednocześnie w trzech krajach.

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