肯尼亚、坦桑尼亚和乌干达正在为参加2027年非洲国家杯的足球球迷制定联合签证方案。东非共同体部长理事会主席丽贝卡·阿利特瓦拉·卡达加在坦桑尼亚阿鲁沙视察Arusha Pamoja AFCON体育场时表示，据Premium Times Nigeria报道。

面向球迷的特别安排

卡达加同时担任乌干达第一副总理和东非共同体事务部长。她表示，三个东道国正在制定特别签证框架，旨在简化球迷在赛事期间的跨境通行。

她表示，拟议机制将使球迷能够在不同国家观看比赛并游览旅游景点。卡达加指出，这可能为酒店、旅行社、运输服务商和其他服务业企业创造商机。

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赛事筹备

东非立法议会成员阿卜杜拉·马卡梅指出，该方案的效果将取决于最终签证要求，以及这些要求在边境口岸的执行效率。

视察期间，代表团获悉，可容纳约32,500名观众的Arusha Pamoja AFCON体育场建设已完成95%。肯尼亚、坦桑尼亚和乌干达将于2027年6月19日至7月17日联合举办第36届非洲国家杯。这将是该赛事首次同时在三个国家举行。

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