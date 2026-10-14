W Nowym Delhi w Indiach dwóch liderów indyjskiego ruchu młodzieżowego Cockroach Janta Party — Ashutosh Ranka i Saurav Das — trafiło do aresztu na pięć dni po proteście w pobliżu historycznego zabytku Jantar Mantar. Jak informuje ABC News Australia, zostali zatrzymani we wtorek wraz z innymi uczestnikami akcji — łącznie około 12 osób.

Protest w pobliżu Jantar Mantar

Według policji uczestnicy akcji przeszli przez bariery, aby dostać się na teren Jantar Mantar, i skandowali hasła domagające się dymisji głównego komisarza wyborczego Gyanesha Kumara. Funkcjonariusze oświadczyli, że miejsce to nie jest już oficjalnym miejscem organizacji protestów, i oskarżyli Dasa oraz Rankę o bezprawne wtargnięcie.

Zatrzymania nastąpiły po zakrojonych na szeroką skalę działaniach policji w weekend, mających zapobiec zgromadzeniom głównie młodych protestujących. Wówczas funkcjonariusze na krótko zatrzymali tysiące demonstrantów. Lider opozycji Rahul Gandhi napisał w serwisie społecznościowym X, że Jantar Mantar należy do narodu Indii i że protestujący odzyskają tę przestrzeń.

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Spór o listy wyborców

Protesty nasiliły się w związku z ogólnokrajową rewizją list wyborców, w wyniku której od ubiegłego roku usunięto ponad 130 milionów nazwisk. Krytycy uważają tę procedurę za motywowaną politycznie i twierdzą, że może ona pozbawić prawa głosu miliony wyborców. Komisja Wyborcza oraz administracja premiera Narendry Modiego twierdzą, że rewizja jest potrzebna do usunięcia zdublowanych i nieuprawnionych wpisów.

Ruch Cockroach Janta Party powstał tego lata jako satyryczna kampania internetowa po tym, jak prezes Sądu Najwyższego Indii porównał bezrobotną młodzież do pasożytów. Młodzi Hindusi wykorzystali wizerunek karalucha jako symbol odporności. Założyciel ruchu Abhijit Dipke po zwolnieniu skrytykował premiera Narendrę Modiego we wpisie na X. Według źródła protesty kierowane przez grupę doprowadziły w lipcu do dymisji ministra edukacji w rządzie Modiego.

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