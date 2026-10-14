两名 Cockroach Janta Party 领导人被拘押5天——ABC News Australia

在印度新德里，印度青年运动 Cockroach Janta Party 的两名领导人阿舒托什·兰卡和索拉夫·达斯在历史古迹简塔·曼塔尔附近抗议后被拘押五天。据ABC News Australia报道，他们于周二与其他活动参与者一同被拘留——总计约12人。

简塔·曼塔尔附近的抗议

警方称，活动参与者翻越围栏进入简塔·曼塔尔区域，并高喊要求首席选举专员吉亚内什·库马尔辞职的口号。执法人员表示，该地点不再是官方抗议场所，并指控达斯和兰卡非法闯入。

这些拘留发生在周末大规模警方行动之后，该行动旨在阻止以年轻抗议者为主的集会。当时，执法人员短暂拘留了数千名示威者。反对派领袖拉胡尔·甘地在社交媒体平台X上表示，简塔·曼塔尔属于印度人民，抗议者将重新夺回这一空间。

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选民名单争议

抗议在全国范围修订选民名单的背景下加剧，自去年以来，超过1.3亿个名字被从名单中删除。批评者认为，这一程序具有政治动机，并可能剥夺数百万选民的投票权。选举委员会和总理纳伦德拉·莫迪的政府表示，修订是为了删除重复和不符合条件的登记记录。

Cockroach Janta Party 运动于今年夏天兴起，起因是印度首席大法官将失业青年比作寄生虫，随后出现了一场讽刺性的在线活动。印度年轻人将蟑螂形象用作坚韧的象征。该运动创始人阿比吉特·迪普克获释后，在X上发文批评总理纳伦德拉·莫迪。据该消息来源称，该组织领导的抗议活动在7月导致莫迪政府的一名教育部长辞职。

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