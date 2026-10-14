Двух лидеров Cockroach Janta Party взяли под стражу на 5 дней — ABC News Australia

В Нью-Дели, Индия, двух лидеров индийского молодежного движения Cockroach Janta Party — Ашутоша Ранку и Саурава Даса — взяли под стражу на пять дней после протеста возле исторической достопримечательности Джантар-Мантар. Как сообщает ABC News Australia, их задержали во вторник вместе с другими участниками акции — всего около 12 человек.

Протест возле Джантар-Мантар

По данным полиции, участники акции перелезли через барьеры, чтобы попасть на территорию Джантар-Мантар, и скандировали лозунги с требованием отставки главного избирательного комиссара Гьянеша Кумара. Правоохранители заявили, что эта площадка больше не является официальным местом проведения протестов, и обвинили Даса и Ранку в незаконном проникновении.

Задержания произошли после масштабных действий полиции в выходные, направленных на предотвращение собраний преимущественно молодых протестующих. Тогда правоохранители ненадолго задержали тысячи демонстрантов. Лидер оппозиции Рахул Ганди заявил в социальной сети X, что Джантар-Мантар принадлежит народу Индии и что протестующие вернут себе это пространство.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Спор о списках избирателей

Протесты усилились на фоне общенационального пересмотра списков избирателей, в результате которого с прошлого года было удалено более 130 миллионов имен. Критики считают процедуру политически мотивированной и способной лишить права голоса миллионы избирателей. Избирательная комиссия и администрация премьер-министра Нарендры Моди заявляют, что пересмотр необходим для удаления дублирующихся и несоответствующих требованиям записей.

Движение Cockroach Janta Party возникло этим летом как сатирическая онлайн-кампания после того, как главный судья Индии сравнил безработную молодежь с паразитами. Молодые индийцы использовали образ таракана как символ стойкости. Основатель движения Абхиджит Дипке после освобождения раскритиковал премьер-министра Нарендру Моди в публикации в X. По данным источника, протесты, возглавляемые группой, в июле привели к отставке министра образования в правительстве Моди.

Читай нас в