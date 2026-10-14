W Stanach Zjednoczonych Departament Sprawiedliwości zgodził się zawiesić postępowanie karne wobec byłej analityczki CIA i urzędniczki Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu Sue Mi Terry. Była oskarżona o działanie jako niezarejestrowana agentka Korei Południowej. Jak informuje Channel NewsAsia, prokuratura Południowego Okręgu Nowego Jorku zawiesi zarzuty wniesione przez wielką ławę przysięgłych w lipcu 2024 roku.

Warunki porozumienia

Zgodnie z umową o odroczeniu postępowania karnego sprawa zostanie ostatecznie zamknięta po 12 miesiącach, jeśli Terry spełni określone warunki. Obejmują one ograniczenia dotyczące podróży i kontaktów z rządem Korei Południowej.

Warunki przedstawiono w czterostronicowym zawiadomieniu złożonym we wtorek w amerykańskim sądzie okręgowym na Manhattanie. Departament Sprawiedliwości nie podał szczegółowych powodów decyzji, stwierdzając jedynie, że odroczenie ścigania będzie najlepiej służyć interesom Stanów Zjednoczonych i Terry.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Istota zarzutów

W akcie oskarżenia zarzucono Terry otrzymywanie prezentów od rządu Korei Południowej w zamian za promowanie stanowisk Seulu, przekazywanie niepublicznych informacji pracownikom południowokoreańskiego wywiadu oraz ułatwianie kontaktów południowokoreańskich urzędników z ich amerykańskimi odpowiednikami. Według śledczych jej niezarejestrowana działalność w interesie Korei Południowej trwała od 2013 roku przez dziesięć lat.

Terry nie przyznała się do niewłaściwego postępowania. Jednocześnie w ramach porozumienia potwierdziła, że pomagała funkcjonariuszom południowokoreańskiego wywiadu, w tym przekazała im notatki do spotkania w 2022 roku między wysokimi urzędnikami Departamentu Stanu USA a ekspertami ds. polityki wobec Korei.

Potwierdziła również, że otrzymała od przedstawicieli południowokoreańskiego wywiadu designerskie torebki o wartości ponad 9200 dolarów, 19 obiadów w drogich restauracjach oraz 37 000 dolarów wypłat na prowadzony przez nią program dotyczący polityki wobec Korei. Akt oskarżenia zawierał zarzuty naruszenia ustawy o rejestracji zagranicznych agentów oraz spisku w celu jej naruszenia.

Czytaj nas na