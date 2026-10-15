Prezydent Tajwanu William Lai oświadczył, że obywatele Tajwanu i uprawnieni rezydenci mogą otrzymać po 10 tys. dolarów tajwańskich przed Nowym Rokiem Księżycowym. Aby było to możliwe, organ ustawodawczy musi zakończyć rozpatrywanie budżetu ogólnego na przyszły rok do 5 stycznia, informuje Taipei Times.

Według rzecznika Demokratycznej Partii Postępowej Justina Wu, Lai powiedział to podczas posiedzenia Komitetu Centralnego partii w Tajpej. Wypłata jest częścią budżetu zaproponowanego przez administrację, dlatego jej termin bezpośrednio zależy od głosowania ustawodawców.

Wypłatę nazwano bonusem od AI

Lai powiązał inicjatywę ze wzrostem gospodarczym, który w dużej mierze napędza sektor sztucznej inteligencji. Prezydent oświadczył, że eksport Tajwanu może osiągnąć w tym roku rekordowe 900 mld dolarów amerykańskich. Według jego danych w ubiegłym miesiącu eksport wyniósł rekordowe 87,72 mld dolarów amerykańskich.

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Prezydent nazwał wypłatę „bonusem od AI” i podkreślił, że korzyści gospodarcze z rozwoju branży powinny zostać rozdzielone wśród ludności bez szkody dla finansów publicznych. Yuan Wykonawczy utworzył już grupę roboczą, aby przygotować mechanizm wypłat, który może być gotowy do rozpoczęcia świąt 2 lutego.

Spór o wysokość wypłat

Administracja proponuje również finansowanie projektów infrastrukturalnych w dziedzinie AI oraz funduszu rozwoju małych przedsiębiorstw o wartości 100 mld dolarów tajwańskich. Fundusz ma wspierać wdrażanie technologii cyfrowych i nawiązywanie powiązań między nowymi a tradycyjnymi branżami.

Ministra finansów Chuang Tsui-yun broniła odrzucenia przez rząd propozycji frakcji Kuomintangu, aby wypłacić każdej osobie po 20 tys. dolarów tajwańskich. Według niej taki wariant wymagałby dodatkowego budżetu i zwiększyłby dług publiczny. Poinformowała również, że w pierwszych dziewięciu miesiącach roku dochody państwa wzrosły o 700 mld dolarów tajwańskich, jednak po zmianach w ustawie o podziale dochodów 250 mld przypada rządowi centralnemu, a 450 mld władzom lokalnym.

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