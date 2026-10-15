Президент Тайваня Уильям Лай заявил, что граждане Тайваня и резиденты, имеющие право на выплату, могут получить по 10 тысяч тайваньских долларов до Нового года по лунному календарю. Для этого законодательный орган должен завершить рассмотрение общего бюджета на следующий год до 5 января, сообщает Taipei Times.

По словам представителя Демократической прогрессивной партии Джастина Ву, Лай сказал об этом на заседании Центрального комитета партии в Тайбэе. Выплата является частью предложенного администрацией бюджета, поэтому ее сроки напрямую зависят от голосования законодателей.

Выплату назвали бонусом от ИИ

Лай связал инициативу с экономическим ростом, который в значительной степени обеспечивает сектор искусственного интеллекта. Президент заявил, что экспорт Тайваня в этом году может достичь рекордных 900 миллиардов долларов США. По его данным, в прошлом месяце объем экспорта составил рекордные 87,72 миллиарда долларов США.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Президент назвал выплату «бонусом от ИИ» и подчеркнул, что экономические выгоды от развития отрасли должны быть распределены среди населения без ущерба для государственных финансов. Исполнительный юань уже создал рабочую группу для подготовки механизма выплат, который может быть готов к началу праздников 2 февраля.

Спор о сумме выплат

Администрация также предлагает финансировать инфраструктурные проекты в сфере ИИ и фонд развития малого бизнеса объемом 100 миллиардов тайваньских долларов. Фонд должен способствовать внедрению цифровых технологий и налаживанию связей между новыми и традиционными отраслями.

Министр финансов Чжуан Цуй-юнь защитила отказ правительства от предложения фракции Гоминьдана выплатить по 20 тысяч тайваньских долларов. По ее словам, такой вариант потребовал бы дополнительного бюджета и увеличил бы государственный долг. Она также сообщила, что за первые девять месяцев года государственные доходы выросли на 700 миллиардов тайваньских долларов, однако после изменений в законе о распределении доходов 250 миллиардов приходятся на центральное правительство, а 450 миллиардов — на местные органы власти.

Читай нас в