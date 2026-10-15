台湾地区领导人赖清德表示，台湾民众和符合资格的居民可在农历新年前领取每人1万新台币。为此，立法机构必须在1月5日前完成对下一年度总预算的审议，《台北时报》报道。

民进党发言人贾斯汀·吴表示，赖清德是在台北举行的该党中常委会议上作出上述表态的。这笔发放是行政部门所提预算的一部分，因此其时间安排直接取决于立法委员的表决。

这笔发放被称为“AI红利”

赖清德将这项倡议与经济增长联系起来，而经济增长在很大程度上由人工智能产业推动。他表示，台湾今年的出口额可能达到创纪录的9000亿美元。根据他提供的数据，上个月的出口额为创纪录的877.2亿美元。

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赖清德称这笔发放为“AI红利”，并强调，产业发展带来的经济收益应在不损害公共财政的情况下惠及民众。行政院已经成立工作组，准备制定发放机制，该机制可能在2月2日节日开始前准备就绪。

围绕发放金额的争议

行政部门还提议为人工智能基础设施项目以及规模为1000亿新台币的小企业发展基金提供资金。该基金旨在推动数字技术的应用，并促进新兴产业与传统产业之间建立联系。

财政部长庄翠云为政府拒绝国民党党团提出的向每人发放2万新台币的提议进行了辩护。她表示，这一方案将需要追加预算，并会增加政府债务。她还称，今年前九个月政府收入增加了7000亿新台币，但在修改收入分配法后，其中2500亿新台币归中央政府，4500亿新台币归地方政府。

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