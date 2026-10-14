美国司法部同意暂停对前中央情报局分析师、白宫国家安全委员会官员苏·米·特里的刑事起诉。她被指控充当未注册的韩国代理人。据Channel NewsAsia报道，纽约南区联邦检察官办公室将暂停大陪审团于2024年7月提出的指控。

协议条款

根据暂缓起诉协议，如果特里遵守规定条件，该案将在12个月后正式结案。其中包括对旅行以及与韩国政府接触的限制。

相关条款载于周二提交给曼哈顿美国联邦地区法院的一份四页通知中。司法部没有说明作出这一决定的详细理由，仅表示暂缓起诉将最符合美国和特里的利益。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

指控内容

起诉书指控特里收受韩国政府的礼物，以换取推动首尔的立场、向韩国情报人员提供非公开信息，以及协助韩国官员与其美国同行建立联系。调查人员认为，她为韩国利益从事的未注册活动自2013年起持续了十年。

特里未承认存在不当行为。同时，作为协议的一部分，她确认曾协助韩国情报人员，其中包括向他们提供2022年美国国务院高级官员与韩国政策专家会晤的笔记。

她还确认，从韩国情报代表处获得了价值超过9200美元的名牌手袋、在高档餐厅的19次午餐，以及为她所管理的韩国政策项目支付的3.7万美元款项。起诉书包括违反《外国代理人登记法》以及密谋违反该法的指控。

关注我们在