В США Министерство юстиции согласилось приостановить уголовное преследование бывшей аналитика ЦРУ и сотрудницы Совета национальной безопасности Белого дома Сью Ми Терри. Ее обвиняли в работе в качестве незарегистрированного агента Южной Кореи. Как сообщает Channel NewsAsia, прокуратура Южного округа Нью-Йорка приостановит обвинения, выдвинутые большим жюри в июле 2024 года.

Условия соглашения

Согласно соглашению об отсрочке уголовного преследования, дело будет окончательно закрыто через 12 месяцев, если Терри выполнит установленные условия. Среди них — ограничения на поездки и контакты с правительством Южной Кореи.

Условия изложены в четырехстраничном уведомлении, поданном во вторник в окружной суд США на Манхэттене. Министерство юстиции не привело подробных причин решения, заявив лишь, что отсрочка преследования наилучшим образом будет соответствовать интересам США и Терри.

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Суть обвинений

В обвинительном заключении Терри вменялось получение подарков от правительства Южной Кореи в обмен на продвижение позиций Сеула, передача непубличной информации сотрудникам южнокорейской разведки и содействие контактам южнокорейских должностных лиц с их американскими коллегами. По версии следствия, ее незарегистрированная деятельность в интересах Южной Кореи продолжалась с 2013 года в течение десяти лет.

Терри не признала неправомерных действий. В то же время в рамках соглашения она подтвердила, что помогала сотрудникам южнокорейской разведки, в частности передала им заметки к встрече 2022 года между высокопоставленными должностными лицами Госдепартамента США и экспертами по корейской политике.

Она также подтвердила получение от представителей южнокорейской разведки дизайнерских сумок стоимостью более 9200 долларов США, 19 обедов в дорогих ресторанах и 37 000 долларов США выплат на программу по вопросам политики в отношении Кореи, которой она руководила. Обвинительное заключение содержало обвинения в нарушении Закона о регистрации иностранных агентов и сговоре с целью его нарушения.

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