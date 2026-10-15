W Stanach Zjednoczonych organizacja społeczna Campaign for Accountability (CfA) złożyła skargę do State Bar of California, domagając się sprawdzenia, czy rzeczniczka Białego Domu Katie Zacharia mogła bezprawnie przedstawiać się jako prawniczka. W swoim wystąpieniu organizacja powołała się na brak jej nazwiska w publicznym rejestrze licencjonowanych adwokatów w stanie.

Jak informuje CBC World, rzecznik State Bar of California Rick Coca oświadczył, że instytucja nie ma danych o licencjonowaniu Kate Sharon Zacharia ani Kate Sharon Black — wariantów jej obecnego i panieńskiego nazwiska. Serwis Popular Information również podał, że nie znalazł informacji o jej licencji w żadnym ze stanów USA ani w Waszyngtonie, Dystrykcie Kolumbii.

Stanowisko Białego Domu

Zacharia przez długi czas nazywała siebie prawniczką, w tym w opisie swojego konta na Instagramie. Po pytaniach dziennikarzy Biały Dom przekazał jej oświadczenie, w którym podała, że uzyskała tytuł licencjata na Uniwersytecie Pepperdine w 2007 roku oraz wykształcenie prawnicze w Pepperdine Caruso School of Law w 2011 roku.

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W oświadczeniu Zacharia zaznaczyła, że praktykowała międzynarodowe prawo transakcyjne i miała do tego odpowiednie dokumenty. Dyrektor ds. komunikacji Białego Domu Steven Cheung nazwał ją wykwalifikowaną do pełnienia funkcji rzeczniczki.

Informacje o karierze

Według jej profilu na LinkedIn Zacharia w latach 2011–2013 pracowała w praktyce międzynarodowej pekińskiej kancelarii Zhong Lun Law Firm. Od czerwca jest starszą doradczynią ds. komunikacji w Trump Media & Technology Group, a wcześniej przez dwa miesiące zajmowała stanowisko zastępczyni asystenta sekretarza ds. kontaktów społecznych w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA.

W Chinach do Krajowego Jednolitego Egzaminu Kwalifikacyjnego dla Prawników mogą przystępować wyłącznie obywatele tego kraju. State Bar of California odmówiła potwierdzenia, czy otrzymała skargę CfA i czy prowadzi postępowanie wyjaśniające, powołując się na zasady poufności.

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