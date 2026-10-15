在美国，公益组织Campaign for Accountability（CfA）向加州律师协会提出投诉，要求核查白宫女发言人凯蒂·扎卡里亚是否可能不当自称为律师。该组织在投诉中援引她的姓名未出现在该州持牌律师公开名册中的事实。

据CBC World报道，加州律师协会发言人里克·科卡表示，该机构没有凯特·沙伦·扎卡里亚或凯特·沙伦·布莱克的执照记录——这分别是她现用姓氏和婚前姓氏的变体。Popular Information也表示，未在美国任何州及华盛顿哥伦比亚特区发现有关她执照的信息。

白宫的立场

扎卡里亚长期以来一直称自己为律师，包括在其Instagram账户的简介中。在记者提出质疑后，白宫转交了她的一份声明，她在声明中表示，自己于2007年获得佩珀代因大学学士学位，并于2011年在佩珀代因卡鲁索法学院接受法律教育。

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扎卡里亚在声明中称，她从事国际交易法律业务，并拥有从事该业务的相关文件。白宫通讯主任史蒂文·张称她具备担任女发言人的资格。

职业经历信息

根据她的LinkedIn个人资料，扎卡里亚于2011年至2013年在北京中伦律师事务所的国际业务部门工作。自6月起，她担任特朗普媒体与科技集团的高级通讯顾问；此前，她曾在美国国土安全部担任负责公共事务的助理部长副手，为期两个月。

在中国，只有该国公民可以参加国家统一法律职业资格考试。加州律师协会以保密规定为由，拒绝确认是否收到了CfA的投诉，以及是否正在进行核查。

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