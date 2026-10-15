В США общественная организация Campaign for Accountability (CfA) подала жалобу в Адвокатскую палату Калифорнии с требованием проверить, могла ли пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария неправомерно представляться адвокатом. В обращении организация сослалась на отсутствие ее имени в публичном реестре лицензированных адвокатов штата.

Как сообщает CBC World, представитель Адвокатской палаты Калифорнии Рик Кока заявил, что ведомство не располагает записями о лицензировании Кейт Шерон Захарии или Кейт Шерон Блэк — вариантов ее нынешней и девичьей фамилий. Издание Popular Information также заявило, что не обнаружило данных о ее лицензии ни в одном из штатов США и в Вашингтоне, округ Колумбия.

Позиция Белого дома

Захария долгое время называла себя адвокатом, в том числе в описании своего аккаунта в Instagram. После вопросов журналистов Белый дом передал ее заявление, в котором она сообщила, что получила степень бакалавра в Университете Пеппердайна в 2007 году и юридическое образование в Pepperdine Caruso School of Law в 2011 году.

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В заявлении Захария отметила, что практиковала международное транзакционное право и имела для этого соответствующие документы. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун назвал ее квалифицированной для должности пресс-секретаря.

Данные о карьере

Согласно ее профилю LinkedIn, в 2011–2013 годах Захария работала в международной практике пекинской юридической фирмы Zhong Lun Law Firm. С июня она является старшим советником по коммуникациям в Trump Media & Technology Group, а ранее в течение двух месяцев занимала должность заместителя помощника секретаря по связям с общественностью в Министерстве внутренней безопасности США.

В Китае Национальный единый квалификационный экзамен для юристов могут сдавать только граждане страны. Адвокатская палата Калифорнии отказалась подтвердить, получала ли она жалобу CfA и проводит ли проверку, сославшись на правила конфиденциальности.

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