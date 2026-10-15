Federalny Zarząd Podatkowy Pakistanu (FBR) otrzymał zaledwie 130 deklaracji dochodowych w ramach specjalnego programu dla drobnych handlowców i właścicieli sklepów. Urząd oczekiwał od 500 tys. do 600 tys. zgłoszeń, informuje The Express Tribune.

O niskiej liczbie złożonych deklaracji poinformowała Saeeda Maimoona, druga sekretarz jednostki Transformation Delivery Unit w siedzibie FBR. Według niej program wprowadzono po konsultacjach z przedstawicielami handlu, aby uprościć spełnianie wymogów podatkowych, poszerzyć bazę podatkową i zmniejszyć złożoność składania deklaracji.

Warunki uproszczonego programu

Uczestnicy programu mogą zapłacić co najmniej 25 tys. rupii pakistańskich rocznie lub 1% rocznego obrotu, zależnie od mającego zastosowanie wyliczenia. Jednostronicową deklarację można złożyć przez aplikację Tax Asaan lub system internetowy FBR.

Dla właścicieli małych sklepów, którzy nie mają dostępu do usług cyfrowych, przewidziano pomoc w centrach wsparcia podatników przy regionalnych urzędach podatkowych. Handlowcy mogą także wybrać standardową procedurę składania deklaracji, lecz wówczas będą ich obowiązywać ogólne wymogi prawa podatkowego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kontrole i sankcje

Maimoona zaznaczyła, że program zapewnia jego uczestnikom ochronę przed rutynowymi kontrolami FBR, nalotami i plombowaniem sklepów. Przy takich placówkach ma być umieszczane zielone oznaczenie identyfikacyjne. Jednocześnie uproszczona procedura nie wyklucza reakcji FBR na istotne rozbieżności między zadeklarowanymi dochodami a danymi otrzymanymi od stron trzecich. W takim przypadku urząd może skierować sprawę do odpowiednich stowarzyszeń handlowych.

Osoby, których roczny dochód podlegający opodatkowaniu wynosi mniej niż 600 tys. rupii pakistańskich, nie są zobowiązane do płacenia podatku dochodowego, jednak mogą ich dotyczyć wymogi dotyczące składania deklaracji. Uczestników programu zwolniono także z niektórych wymogów technicznych związanych z systemami POS i cyfrowym fakturowaniem oraz, pod pewnymi warunkami, z podatku potrącanego zgodnie z artykułem 153.

Za nieprzestrzeganie wymogów możliwe są grzywny za niezłożenie deklaracji lub informacji o majątku. W przypadkach przewidzianych prawem mogą być stosowane blokowanie kart SIM, odłączenie energii elektrycznej lub plombowanie lokali.

Czytaj nas na