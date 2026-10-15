Федеральное налоговое управление Пакистана (FBR) получило лишь 130 деклараций о доходах по специальной схеме для малых торговцев и владельцев магазинов. Ведомство ожидало от 500 тыс. до 600 тыс. подач, сообщает The Express Tribune.

О низком количестве поданных деклараций заявила второй секретарь подразделения Transformation Delivery Unit в штаб-квартире FBR Саида Маймуна. По ее словам, схему ввели после консультаций с представителями торговли, чтобы упростить соблюдение налоговых требований, расширить налоговую базу и уменьшить сложность оформления деклараций.

Условия упрощенной схемы

Участники программы могут уплатить не менее 25 тыс. пакистанских рупий в год или 1% годового оборота — в зависимости от применимого расчета. Декларацию, состоящую из одной страницы, можно подать через приложение Tax Asaan или онлайн-систему FBR.

Для владельцев небольших магазинов, не имеющих доступа к цифровым сервисам, предусмотрена помощь в центрах поддержки налогоплательщиков при региональных налоговых офисах. Торговцы также могут выбрать обычный порядок подачи декларации, однако тогда на них будут распространяться общие требования налогового законодательства.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Проверки и санкции

Маймуна отметила, что схема предусматривает для ее участников защиту от рутинных проверок FBR, рейдов и опечатывания магазинов. Возле таких заведений должны размещать зеленый идентификационный знак. В то же время упрощенный порядок не исключает реагирования FBR на существенные расхождения между задекларированными доходами и данными, полученными от третьих сторон. В таком случае ведомство может передать вопрос на рассмотрение соответствующих торговых ассоциаций.

Лица с годовым налогооблагаемым доходом менее 600 тыс. пакистанских рупий не обязаны платить подоходный налог, однако к ним могут применяться требования по подаче деклараций. Участников программы также освободили от отдельных технических требований, связанных с POS-системами и цифровым выставлением счетов, а при определенных условиях — от налога, удерживаемого в соответствии с разделом 153.

За несоблюдение требований возможны штрафы за неподачу деклараций или сведений об имуществе. В предусмотренных законом случаях могут применяться блокировка SIM-карт, отключение электроэнергии или опечатывание помещений.

Читай нас в