巴基斯坦联邦税务局（FBR）在面向小型商贩和店主的特别计划下仅收到130份所得税申报表。该机构原预计将收到50万至60万份申报，《快报论坛报》报道。

FBR总部转型交付部门第二秘书赛义达·迈穆娜表示，已提交申报表的数量很低。她称，该计划是在与贸易代表协商后推出的，旨在简化遵守税务要求的流程、扩大税基并降低申报的复杂性。

简化计划的条件

计划参与者每年可缴纳至少2.5万巴基斯坦卢比，或缴纳年营业额的1%，具体取决于适用的计算方式。这份仅一页的申报表可通过Tax Asaan应用程序或FBR在线系统提交。

对于无法使用数字服务的小型店主，区域税务办公室的纳税人服务中心将提供协助。商贩也可以选择常规申报程序，但届时将适用税法的一般要求。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

检查和制裁

迈穆娜指出，该计划为参与者提供保护，使其免受FBR例行检查、突击检查和店铺查封。此类经营场所旁应设置绿色识别标志。同时，简化程序并不排除FBR对申报收入与从第三方获得的数据之间存在重大差异作出回应。在这种情况下，该机构可将问题提交相关贸易协会审议。

年应税收入低于60万巴基斯坦卢比的人员无须缴纳所得税，但其可能仍须遵守申报要求。计划参与者还被豁免遵守与POS系统和数字开票相关的某些技术要求，并且在特定条件下免缴根据第153条扣缴的税款。

未遵守要求可能因未提交申报表或资产信息而被处以罚款。在法律规定的情况下，可能采取封锁SIM卡、切断电力供应或查封场所等措施。

关注我们在