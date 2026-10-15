У Пакистані подали 130 декларацій за схемою для торговців — The Express Tribune

Федеральне податкове управління Пакистану (FBR) отримало лише 130 декларацій про доходи за спеціальною схемою для малих торговців і власників крамниць. Відомство очікувало від 500 тис. до 600 тис. подань, повідомляє The Express Tribune.

Про низьку кількість поданих декларацій заявила друга секретарка підрозділу Transformation Delivery Unit у штаб-квартирі FBR Саїда Маймуна. За її словами, схему запровадили після консультацій із представниками торгівлі, щоб спростити виконання податкових вимог, розширити податкову базу та зменшити складність оформлення декларацій.

Умови спрощеної схеми

Учасники програми можуть сплатити щонайменше 25 тис. пакистанських рупій на рік або 1% річного обороту — залежно від застосовного розрахунку. Декларацію, що складається з однієї сторінки, можна подати через застосунок Tax Asaan або онлайн-систему FBR.

Для власників невеликих магазинів, які не мають доступу до цифрових сервісів, передбачена допомога в центрах підтримки платників податків при регіональних податкових офісах. Торговці також можуть обрати звичайний порядок подання декларації, але тоді на них поширюватимуться загальні вимоги податкового законодавства.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перевірки та санкції

Маймуна зазначила, що схема передбачає для її учасників захист від рутинних перевірок FBR, рейдів і опечатування магазинів. Біля таких закладів мають розміщувати зелене ідентифікаційне позначення. Водночас спрощений порядок не виключає реагування FBR на суттєві розбіжності між задекларованими доходами та даними, отриманими від третіх сторін. У такому разі відомство може передати питання на розгляд відповідних торговельних асоціацій.

Особи з річним оподатковуваним доходом менше 600 тис. пакистанських рупій не зобов’язані сплачувати податок на доходи, однак для них можуть діяти вимоги щодо подання декларацій. Учасників програми також звільнили від окремих технічних вимог, пов’язаних із POS-системами та цифровим виставленням рахунків, а за певних умов — від податку, що утримується відповідно до розділу 153.

За недотримання вимог можливі штрафи за неподання декларацій чи відомостей про майно. У випадках, передбачених законом, можуть застосовуватися блокування SIM-карток, відключення електроенергії або опечатування приміщень.

Читай нас у