Sąd w Meksyku zamknął sprawę karną przeciwko Francisco Garduño, byłemu szefowi Narodowego Instytutu Migracyjnego, w związku z pożarem w ośrodku migracyjnym w Ciudad Juárez w 2023 roku. W pożarze zginęło 40 migrantów, a kolejnych 30 osób zostało rannych. Jak informuje Al Jazeera, było to najtragiczniejsze w skutkach zdarzenie w historii meksykańskich ośrodków migracyjnych.

Garduño stanął przed sądem pod zarzutami nadużycia stanowiska służbowego i nienależytego wykonywania obowiązków. Nagrania wideo z miejsca pożaru, według redakcji, pokazały, że strażnicy nie zareagowali na wezwania ludzi o pomoc.

Decyzja ma zostać zaskarżona

We wtorek sędzia Víctor Manlio Hernández Calderón orzekł, że Garduño wykonał określone przez sąd środki mające na celu naprawienie szkody. Przedstawiciele poszkodowanych nie zgodzili się z decyzją i zapowiedzieli złożenie apelacji.

Fundacja Sprawiedliwości, która reprezentuje część poszkodowanych, nazwała tę decyzję przejawem „selektywnej” sprawiedliwości. Prawnik fundacji Miguel Centeno podkreślił, że orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne, ponieważ zostanie zaskarżone. Dodał również, że nie rozpatrzono innego wniosku dotyczącego zarządzonych przez sąd środków reparacyjnych.

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Okoliczności pożaru

27 marca 2023 roku około 70 mężczyzn przetrzymywano w zamkniętym pomieszczeniu ośrodka migracyjnego w Ciudad Juárez, na granicy z amerykańskim miastem El Paso. W pomieszczeniu nie było wentylacji i prawie nie było wody. Wieczorem niewielka grupa osób podpaliła materace w geście protestu, po czym dym szybko wypełnił pomieszczenie.

Kamery monitoringu zarejestrowały, jak strażnicy opuścili miejsce mimo krzyków o pomoc i nie próbowali otworzyć bramy. Kobiety przetrzymywane w innej celi zostały wypuszczone. Większość ofiar pożaru pochodziła z krajów Ameryki Środkowej i Wenezueli.

Sąd wcześniej zobowiązał Garduño do wypłaty odszkodowań rodzinom, zapewnienia im bezpłatnej specjalistycznej opieki medycznej, publicznych przeprosin, zorganizowania szkoleń z zakresu praw człowieka dla pracowników służby migracyjnej oraz zagwarantowania, że takie zdarzenia się nie powtórzą. Według Centeno środki te wykonano jedynie częściowo: pieniądze wypłacił instytut, a nie Garduño, a wypłaty nie zrekompensowały w pełni strat rodzin.

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