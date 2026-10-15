墨西哥一家法院终结了针对国家移民研究所前负责人弗朗西斯科·加尔杜尼奥的刑事案件，该案涉及2023年华雷斯城一所移民中心发生的火灾。火灾造成40名移民死亡，另有30人受伤。据半岛电视台报道，这是墨西哥移民中心历史上死亡人数最多的事件。

加尔杜尼奥因滥用职权和未妥善履行职责的指控出庭受审。该媒体称，火灾现场的视频显示，警卫没有回应人们的求救呼声。

该决定将被上诉

周二，法官维克托·曼利奥·埃尔南德斯·卡尔德龙裁定，加尔杜尼奥已履行法院规定的损害赔偿措施。受害者代表不同意该决定，并表示打算提出上诉。

代表部分受害者的正义基金会称，这一决定体现了“选择性”司法公正。该基金会律师米格尔·森特诺强调，该裁定尚未最终生效，因为将对其提出上诉。他还表示，另一项涉及法院指定的补救措施的申请尚未得到审理。

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火灾经过

2023年3月27日，约70名男子被关押在华雷斯城移民中心一间上锁的房间内，该中心位于与美国城市埃尔帕索接壤的边境地区。房间内没有通风设施，水也几乎没有。当天晚上，一小群人出于抗议点燃了床垫，随后浓烟迅速充满房间。

监控摄像头记录到，警卫不顾呼救声离开现场，也没有尝试打开大门。被关押在另一间牢房的女性获释。火灾的大多数受害者来自中美洲国家和委内瑞拉。

法院此前责令加尔杜尼奥向这些家庭支付赔偿金，为他们提供免费的专业医疗服务，公开道歉，组织移民部门工作人员接受人权培训，并保证防止此类事件再次发生。森特诺表示，这些措施仅得到部分落实：款项由该研究所而非加尔杜尼奥支付，而且赔付款未能充分弥补这些家庭的损失。

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