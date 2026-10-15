Суд у Мексиці закрив справу проти ексглави міграційного інституту — Al Jazeera

Суд у Мексиці закрив кримінальну справу проти Франсіско Гардуно, колишнього керівника Національного міграційного інституту, щодо пожежі в міграційному центрі Сьюдад-Хуареса у 2023 році. Внаслідок пожежі загинули 40 мігрантів, ще 30 людей дістали поранень. Як повідомляє Al Jazeera, це була найсмертоносніша подія в історії мексиканських міграційних центрів.

Гардуно постав перед судом за обвинуваченнями у зловживанні службовим становищем і неналежному виконанні обов'язків. Відеозаписи з місця пожежі, за даними видання, показали, що охоронці не відреагували на заклики людей по допомогу.

Рішення планують оскаржити

У вівторок суддя Віктор Манліо Ернандес Кальдерон постановив, що Гардуно виконав визначені судом заходи для відшкодування шкоди. Представники потерпілих не погодилися з рішенням і заявили про намір подати апеляцію.

Фонд правосуддя, який представляє частину потерпілих, назвав рішення проявом «вибіркового» правосуддя. Адвокат фонду Мігель Сентено наголосив, що постанова ще не є остаточною, оскільки її оскаржуватимуть. Також, за його словами, не розглянуто інше клопотання щодо призначених судом репараційних заходів.

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Обставини пожежі

27 березня 2023 року близько 70 чоловіків утримували в замкненому приміщенні міграційного центру Сьюдад-Хуареса, на кордоні з американським містом Ель-Пасо. У приміщенні не було вентиляції та майже не було води. Увечері невелика група людей підпалила матраци на знак протесту, після чого дим швидко заповнив приміщення.

Камери спостереження зафіксували, як охоронці залишили місце попри крики про допомогу та не спробували відчинити ворота. Жінок, яких утримували в іншій камері, випустили. Більшість жертв пожежі були вихідцями з країн Центральної Америки та Венесуели.

Суд раніше зобов'язав Гардуно виплатити компенсації сім'ям, забезпечити їм безкоштовну спеціалізовану медичну допомогу, публічно вибачитися, організувати навчання працівників міграційної служби з прав людини та гарантувати недопущення повторення таких подій. За словами Сентено, ці заходи виконали лише частково: кошти виплатив інститут, а не Гардуно, а виплати не компенсували втрати сімей повною мірою.

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