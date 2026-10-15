Суд в Мексике закрыл уголовное дело против Франсиско Гардуно, бывшего руководителя Национального миграционного института, по поводу пожара в миграционном центре Сьюдад-Хуареса в 2023 году. В результате пожара погибли 40 мигрантов, еще 30 человек получили ранения. Как сообщает Al Jazeera, это было самое смертоносное событие в истории мексиканских миграционных центров.

Гардуно предстал перед судом по обвинениям в злоупотреблении служебным положением и ненадлежащем исполнении обязанностей. Видеозаписи с места пожара, по данным издания, показали, что охранники не отреагировали на призывы людей о помощи.

Решение планируют обжаловать

Во вторник судья Виктор Манлио Эрнандес Кальдерон постановил, что Гардуно выполнил определенные судом меры по возмещению ущерба. Представители потерпевших не согласились с решением и заявили о намерении подать апелляцию.

Фонд правосудия, представляющий часть потерпевших, назвал решение проявлением «избирательного» правосудия. Адвокат фонда Мигель Сентено подчеркнул, что постановление еще не является окончательным, поскольку его будут обжаловать. По его словам, также не рассмотрено другое ходатайство, касающееся назначенных судом репарационных мер.

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Обстоятельства пожара

27 марта 2023 года около 70 мужчин содержались в запертом помещении миграционного центра Сьюдад-Хуареса, на границе с американским городом Эль-Пасо. В помещении не было вентиляции и почти не было воды. Вечером небольшая группа людей подожгла матрасы в знак протеста, после чего дым быстро заполнил помещение.

Камеры наблюдения зафиксировали, как охранники покинули место, несмотря на крики о помощи, и не попытались открыть ворота. Женщин, содержавшихся в другой камере, выпустили. Большинство жертв пожара были выходцами из стран Центральной Америки и Венесуэлы.

Суд ранее обязал Гардуно выплатить компенсации семьям, обеспечить им бесплатную специализированную медицинскую помощь, публично извиниться, организовать обучение сотрудников миграционной службы правам человека и гарантировать недопущение повторения таких событий. По словам Сентено, эти меры были выполнены лишь частично: средства выплатил институт, а не Гардуно, а выплаты не компенсировали потери семей в полной мере.

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