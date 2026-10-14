W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump udzielił ułaskawień lub zastosował inne akty łaski wobec co najmniej 85 urzędników oskarżonych lub skazanych w sprawach związanych z korupcją. Jak podaje The Japan Times, wśród nich przeważają republikanie oraz publiczni zwolennicy ruchu MAGA.

Spośród 85 zidentyfikowanych urzędników 36 zostało wybranych z ramienia Partii Republikańskiej, a kolejnych 19 było republikanami mianowanymi na stanowiska polityczne. Dziewięć innych osób albo prowadziło kampanię na rzecz Trumpa, albo publicznie popierało jego program. Wiadomo jedynie o czterech demokratach wśród odbiorców takich aktów, a przynależności partyjnej kolejnych 17 urzędników publikacja nie ustaliła.

Zwolnienie z kar

Według wyliczeń publikacji około trzy czwarte z tych 85 osób dzięki decyzjom Trumpa wyszło wcześniej z więzienia, uniknęło procesu lub wymierzenia kary albo odzyskało określone prawa, w tym prawo do posiadania broni. Łącznie uniknęli około 130 lat więzienia oraz ponad 15 mln dolarów kar finansowych.

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Wśród ułaskawionych jest była członkini Rady Miasta Las Vegas Michele Fiore. W październiku 2024 roku federalna ława przysięgłych uznała ją winną siedmiu zarzutów oszustwa dotyczącego środków charytatywnych. Według ustaleń przysięgłych zbierała datki na pomnik dla poległego policjanta, a następnie wydała niemal 80 tys. dolarów na operacje plastyczne, ślub córki i wynajem mieszkania. Kilka tygodni przed wymierzeniem kary Trump udzielił jej pełnego i bezwarunkowego ułaskawienia. Fiore zaprzeczała, że wydawała darowizny na własne potrzeby.

Krytyka procedury

Byli i obecni prokuratorzy, prawnicy oraz badacze, z którymi rozmawiała publikacja, uważają, że takie decyzje mogą tworzyć poczucie bezkarności wśród osób, którym powierzono wykonywanie funkcji publicznych. Administracja Trumpa ze swojej strony oświadcza, że prezydent udziela ułaskawień Amerykanom, którzy, jej zdaniem, byli niesprawiedliwie ścigani przez Departament Sprawiedliwości za administracji Joe Bidena.

Publikacja zauważa również, że w niemal 2 tys. przypadków zastosowania aktów łaski Trump odszedł od utrwalonej praktyki oceniania takich spraw przez Departament Sprawiedliwości i coraz częściej opierał się na doradcach związanych z nim lub jego najbliższym otoczeniem. Ponad trzy czwarte z 85 urzędników nie współpracowało z prokuratorami, a większość nie przyznała się do winy w sądzie i nie wyraziła publicznej skruchy po skazaniu.

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