Szefowie Banku Anglii i MFW ostrzegli przed cyberzagrożeniem dla zaufania — The Guardian
Prezes Banku Anglii Andrew Bailey i dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa podczas spotkań MFW i Banku Światowego w Bangkoku w Tajlandii ostrzegli, że wzrost liczby cyberataków może osłabić zaufanie do systemu finansowego. Informuje o tym The Guardian.
Zaufanie do technologii i pieniędzy
Podczas panelu poświęconego oszustwom internetowym Bailey oświadczył, że kluczową kwestią w dyskusji o sztucznej inteligencji jest zaufanie do technologii i ludzka kontrola nad nią. Podkreślił znaczenie technologii dla współczesnego systemu finansowego i zaznaczył, że bez zaufania do pieniędzy społeczeństwo nie może funkcjonować.
Georgiewa z kolei powiedziała, że skala cyberoszustw może zmusić ludzi do rezygnacji z usług formalnego systemu finansowego. Według niej zagrożenie to jest szczególnie dotkliwe dla osób znajdujących się na peryferiach systemu finansowego: utrata zaufania może pozbawić je pewności w korzystaniu z usług finansowych.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Rola platform technologicznych
Bailey zwrócił także uwagę, że oszustwa coraz częściej odbywają się za pośrednictwem mediów społecznościowych i aplikacji, a nie tylko tradycyjnymi kanałami finansowymi. Wezwał duże firmy technologiczne do włączenia się w przeciwdziałanie temu problemowi i uznania swojej odpowiedzialności za jego rozwiązanie.
Prezes Banku Anglii uważa, że technologie wykorzystywane przez cyberprzestępców powinny być stosowane również do ochrony systemu finansowego. W przeddzień wydarzenia MFW wskazał prawdopodobieństwo dużego cyberataku jako jeden z czynników zwiększających poziom zagrożeń dla globalnej stabilności finansowej. Wśród innych ryzyk fundusz wymienił wysokie koszty pożyczek i możliwy spadek wartości akcji spółek związanych ze sztuczną inteligencją.
Podczas wydarzenia zaprezentowano także nowy zestaw międzynarodowych zasad zapobiegania cyberoszustwom w instytucjach finansowych pod nazwą Bangkok blueprint.