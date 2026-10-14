Prezes Banku Anglii Andrew Bailey i dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa podczas spotkań MFW i Banku Światowego w Bangkoku w Tajlandii ostrzegli, że wzrost liczby cyberataków może osłabić zaufanie do systemu finansowego. Informuje o tym The Guardian.

Zaufanie do technologii i pieniędzy

Podczas panelu poświęconego oszustwom internetowym Bailey oświadczył, że kluczową kwestią w dyskusji o sztucznej inteligencji jest zaufanie do technologii i ludzka kontrola nad nią. Podkreślił znaczenie technologii dla współczesnego systemu finansowego i zaznaczył, że bez zaufania do pieniędzy społeczeństwo nie może funkcjonować.

Georgiewa z kolei powiedziała, że skala cyberoszustw może zmusić ludzi do rezygnacji z usług formalnego systemu finansowego. Według niej zagrożenie to jest szczególnie dotkliwe dla osób znajdujących się na peryferiach systemu finansowego: utrata zaufania może pozbawić je pewności w korzystaniu z usług finansowych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rola platform technologicznych

Bailey zwrócił także uwagę, że oszustwa coraz częściej odbywają się za pośrednictwem mediów społecznościowych i aplikacji, a nie tylko tradycyjnymi kanałami finansowymi. Wezwał duże firmy technologiczne do włączenia się w przeciwdziałanie temu problemowi i uznania swojej odpowiedzialności za jego rozwiązanie.

Prezes Banku Anglii uważa, że technologie wykorzystywane przez cyberprzestępców powinny być stosowane również do ochrony systemu finansowego. W przeddzień wydarzenia MFW wskazał prawdopodobieństwo dużego cyberataku jako jeden z czynników zwiększających poziom zagrożeń dla globalnej stabilności finansowej. Wśród innych ryzyk fundusz wymienił wysokie koszty pożyczek i możliwy spadek wartości akcji spółek związanych ze sztuczną inteligencją.

Podczas wydarzenia zaprezentowano także nowy zestaw międzynarodowych zasad zapobiegania cyberoszustwom w instytucjach finansowych pod nazwą Bangkok blueprint.

Czytaj nas na