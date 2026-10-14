Bin Salman spotkał się z premierem Iraku w Rijadzie — Asharq Al-Awsat

W Arabii Saudyjskiej następca tronu i premier Mohammed bin Salman spotkał się w Rijadzie z premierem Iraku Alim Falihem al-Zaidim. Szef irackiego rządu przybył do królestwa z oficjalną delegacją.

O spotkaniu informuje Asharq Al-Awsat. Rozmowy odbyły się 14 października.

Bezpieczeństwo i współpraca

Strony omówiły rozwój sytuacji w regionie oraz koordynację wysiłków na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa i stabilności. Rozpatrzyły również relacje saudyjsko-irackie i możliwości zacieśnienia współpracy w różnych dziedzinach.

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Szczególną uwagę poświęcono koordynacji w dziedzinie bezpieczeństwa między dwoma państwami w celu reagowania na możliwe wyzwania regionalne.

Oświadczenie Bagdadu

Zgodnie z oświadczeniem rządu Iraku Ali Falih al-Zaidi potwierdził, że kraj nie pozwoli na wykorzystywanie swojego terytorium do ataków lub działań zagrażających bezpieczeństwu Arabii Saudyjskiej albo innych państw regionu.

Iracki premier oświadczył również, że Bagdad jest przywiązany do zasad dobrego sąsiedztwa i poszanowania suwerenności Iraku oraz innych państw. Według irackiego rządu potępił on atak na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie, a także wyrządzanie szkód ludności cywilnej i infrastrukturze cywilnej podczas konfliktów.

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