В Саудовской Аравии наследный принц и премьер-министр Мухаммед бин Салман встретился в Эр-Рияде с премьер-министром Ирака Али Фалехом аз-Заиди. Глава иракского правительства прибыл в королевство с официальной делегацией.

О встрече сообщает Asharq Al-Awsat. Переговоры состоялись 14 октября.

Безопасность и сотрудничество

Стороны обсудили развитие ситуации в регионе и координацию усилий по укреплению безопасности и стабильности. Они также рассмотрели саудовско-иракские отношения и возможности усиления сотрудничества в различных сферах.

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Особое внимание было уделено координации в сфере безопасности между двумя странами для реагирования на возможные региональные вызовы.

Заявление Багдада

Согласно заявлению правительства Ирака, Али Фалех аз-Заиди подтвердил, что страна не позволит использовать свою территорию для нападений или действий, угрожающих безопасности Саудовской Аравии или других государств региона.

Иракский премьер также заявил о приверженности Багдада принципам добрососедства и уважения суверенитета Ирака и других стран. По данным иракского правительства, он осудил атаку на Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, а также причинение вреда гражданским лицам и гражданской инфраструктуре во время конфликтов.

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